З 1 жовтня програма "Пакунок школяра" розширилася: куди можна витрачати гроші

В Україні офіційно розширили можливості використання державної програми "Пакунок школяра". Відтепер кошти в розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника можна витрачати не лише на канцелярію, дитячий одяг чи взуття, а й на книги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики.
З 1 жовтня оплату книг можна здійснювати Дія.Карткою або карткою, оформленою через сервісні центри Пенсійного фонду. У відомстві зазначають, що це дозволить батькам поповнити домашню бібліотеку дітей і придбати все необхідне для навчання.
Магазини, де гарантовано приймають оплату в межах програми, можна знайти за допомогою онлайн-дашборду на сайті Мінсоцполітики.
"Пакунок школяра" передбачає одноразову виплату у 5 тисяч гривень на кожну дитину, яка йде до першого класу. Оформити її можуть батьки або законні представники. Якщо в сім’ї кілька першокласників - виплата надається на кожного.
Подати заяву можна:
Виплата зараховується протягом 14 днів з моменту подання заяви. Використати кошти можна протягом 180 днів у магазинах офлайн та онлайн, але виключно безготівково.
Оплата можлива у магазинах, що належать до таких категорій (MCC-кодів):
Загалом на дашборді Мінсоцполітики відображено понад 25 тисяч торгових точок по всій Україні.
Програма відкрита для всіх магазинів із відповідним MCC-кодом - окремо реєструватися не потрібно.
Раніше РБК-Україна розповідало про програму "Пакунок школяра", яка передбачає одноразову виплату 5000 гривень для сімей із першокласниками. Гроші нараховуються на спецрахунок через "Дію" або ПФУ і можуть бути витрачені лише безготівково на шкільне приладдя, одяг чи взуття. Подати заявку можна до 15 листопада 2025 року, отримати допомогу має право один із батьків або законний представник дитини.
Також ми розповідали про запуск інтерактивної онлайн-мапи в межах програми "Пакунок школяра". Вона допоможе батькам знайти магазини, де можна витратити 5000 гривень держдопомоги на одяг, взуття чи канцелярію.