С 1 октября программа "Пакет школьника" расширилась: куда можно тратить деньги

В Украине официально расширили возможности использования государственной программы "Пакет школьника". Отныне средства в размере 5 тысяч гривен на каждого первоклассника можно тратить не только на канцелярию, детскую одежду или обувь, но и на книги.
С 1 октября оплату книг можно осуществлять Дія.Картой или картой, оформленной через сервисные центры Пенсионного фонда. В ведомстве отмечают, что это позволит родителям пополнить домашнюю библиотеку детей и приобрести все необходимое для обучения.
Магазины, где гарантированно принимают оплату в рамках программы, можно найти с помощью онлайн-дашборда на сайте Минсоцполитики.
"Пакет школьника" предусматривает единовременную выплату в 5 тысяч гривен на каждого ребенка, который идет в первый класс. Оформить ее могут родители или законные представители. Если в семье несколько первоклассников - выплата предоставляется на каждого.
Подать заявление можно:
Выплата зачисляется в течение 14 дней с момента подачи заявления. Использовать средства можно в течение 180 дней в магазинах офлайн и онлайн, но исключительно безналично.
Оплата возможна в магазинах, относящихся к следующим категориям (MCC-кодов):
Всего на дашборде Минсоцполитики отображено более 25 тысяч торговых точек по всей Украине.
Программа открыта для всех магазинов с соответствующим MCC-кодом - отдельно регистрироваться не нужно.
