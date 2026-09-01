З 1 вересня в школах РФ стане менше англійської та більше "духовності", - ЗМІ
Новий навчальний рік у російських школах розпочнеться з низки змін у навчальних програмах та організації освітнього процесу. Ці зміни посилюють пропагандистський компонент шкільної освіти у РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження "Агентство. Новости".
Йдеться, зокрема, про оновлення програм з історії та суспільствознавства, появу нового предмета про "духовно-моральну культуру" та зміни у військовому вишколу.
Суспільствознавства стане менше, історії - більше
Одні з найбільш помітних змін стосуються суспільствознавства. З нового навчального року цей предмет приберуть із програми 8-го класу, а викладати його будуть лише дев'ятикласникам та старшокласникам за новим підручником.
Його авторський колектив очолює помічник президента РФ Володимир Мединський, а головним редактором став Дмитро Медведєв. У підручнику йдеться про війну із Заходом, "традиційні цінності" та небезпеку соціальних мереж.
Перші два уроки суспільствознавства у 9-х класах матимуть назву "Росія - священна наша держава".
У школах РФ з'явиться новий предмет
Для п'ятикласників у другому півріччі запровадять предмет "Духовно-моральна культура Росії".
Його заявлена мета - формування "традиційних цінностей". На уроках учні вивчатимуть державних і громадських діячів, представників культури, науковців та військових, зокрема "героїв СВО".
З 1 вересня 2027 року цей предмет планують також викладати у 6-7 класах.
Іноземної мови стане менше, а військового вишколу - більше
Ще одна зміна стосується іноземних мов. У 5-7 класах кількість уроків скоротять із трьох до двох на тиждень.
Водночас курс "Основи безпеки та захисту Батьківщини" розділять на два обов'язкові предмети - "Безпека життєдіяльності" та "Початкова військова підготовка". На кожен із них передбачено по 34 години.
Влада запроваджує концепцію історичної просвіти
Ще одним нововведенням стане впровадження концепції історичної просвіти в освітніх організаціях.
За даними видання, концепція спрямована на згуртування суспільства та формування "патріотично налаштованого" покоління молоді. В її основу, як зазначає "Агентство", покладені ідеї радянського філософа Георгія Щедровицького.
Таким чином, за підрахунками видання, кількість нововведень, які воно відносить до пропагандистських, у 2026-2027 навчальному році буде більш ніж утричі вищою, ніж роком раніше, і майже вдвічі більшою, ніж у перші роки війни.
А що чекає українських учнів
Через цинічні обстріли РФ складів з підручниками український уряд дав розпорядження замінити їх електронними копіями. Прем'єр Сергій Корецький заявив, що такі рішення мають враховувати ситуацію в кожному конкретному регіоні.
У Києві вже опрацьовані різні формати можливої організації навчального процесу. Заклади освіти мають бути готові оперативно змінювати формат навчання - залежно від безпекової ситуації.
Також з 1 вересня 2026 року всі учні комунальних шкіл, які навчаються очно або у змішаному форматі, отримуватимуть безоплатне гаряче харчування. Це стосується всіх шкіл в Україні й всіх класів - від 1 по 11 (12).