ua en ru
Вт, 01 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

З 1 вересня в школах РФ стане менше англійської та більше "духовності", - ЗМІ

06:21 01.09.2026 Вт
3 хв
Особливу увагу будуть звертати на підручники історії від Мединського
aimg Пилип Бойко
З 1 вересня в школах РФ стане менше англійської та більше "духовності", - ЗМІ Фото: маленька школярка (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Новий навчальний рік у російських школах розпочнеться з низки змін у навчальних програмах та організації освітнього процесу. Ці зміни посилюють пропагандистський компонент шкільної освіти у РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження "Агентство. Новости".

Йдеться, зокрема, про оновлення програм з історії та суспільствознавства, появу нового предмета про "духовно-моральну культуру" та зміни у військовому вишколу.

Суспільствознавства стане менше, історії - більше

Одні з найбільш помітних змін стосуються суспільствознавства. З нового навчального року цей предмет приберуть із програми 8-го класу, а викладати його будуть лише дев'ятикласникам та старшокласникам за новим підручником.

Його авторський колектив очолює помічник президента РФ Володимир Мединський, а головним редактором став Дмитро Медведєв. У підручнику йдеться про війну із Заходом, "традиційні цінності" та небезпеку соціальних мереж.

Перші два уроки суспільствознавства у 9-х класах матимуть назву "Росія - священна наша держава".

У школах РФ з'явиться новий предмет

Для п'ятикласників у другому півріччі запровадять предмет "Духовно-моральна культура Росії".

Його заявлена мета - формування "традиційних цінностей". На уроках учні вивчатимуть державних і громадських діячів, представників культури, науковців та військових, зокрема "героїв СВО".

З 1 вересня 2027 року цей предмет планують також викладати у 6-7 класах.

Іноземної мови стане менше, а військового вишколу - більше

Ще одна зміна стосується іноземних мов. У 5-7 класах кількість уроків скоротять із трьох до двох на тиждень.

Водночас курс "Основи безпеки та захисту Батьківщини" розділять на два обов'язкові предмети - "Безпека життєдіяльності" та "Початкова військова підготовка". На кожен із них передбачено по 34 години.

Влада запроваджує концепцію історичної просвіти

Ще одним нововведенням стане впровадження концепції історичної просвіти в освітніх організаціях.

За даними видання, концепція спрямована на згуртування суспільства та формування "патріотично налаштованого" покоління молоді. В її основу, як зазначає "Агентство", покладені ідеї радянського філософа Георгія Щедровицького.

Таким чином, за підрахунками видання, кількість нововведень, які воно відносить до пропагандистських, у 2026-2027 навчальному році буде більш ніж утричі вищою, ніж роком раніше, і майже вдвічі більшою, ніж у перші роки війни.

А що чекає українських учнів

Через цинічні обстріли РФ складів з підручниками український уряд дав розпорядження замінити їх електронними копіями. Прем'єр Сергій Корецький заявив, що такі рішення мають враховувати ситуацію в кожному конкретному регіоні.

У Києві вже опрацьовані різні формати можливої організації навчального процесу. Заклади освіти мають бути готові оперативно змінювати формат навчання - залежно від безпекової ситуації.

Також з 1 вересня 2026 року всі учні комунальних шкіл, які навчаються очно або у змішаному форматі, отримуватимуть безоплатне гаряче харчування. Це стосується всіх шкіл в Україні й всіх класів - від 1 по 11 (12).

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Школа Російська Федерація
Новини
У Польщі підозрюють іноземну розвідку у підпалі заводу, що виробляє БПЛА для України
У Польщі підозрюють іноземну розвідку у підпалі заводу, що виробляє БПЛА для України
Аналітика
Бензинова криза в Росії. Чи зможе імпорт палива врятувати агресора?
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Бензинова криза в Росії. Чи зможе імпорт палива врятувати агресора?