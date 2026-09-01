З 1 вересня в школах РФ стане менше англійської та більше "духовності", - ЗМІ

Новий навчальний рік у російських школах розпочнеться з низки змін у навчальних програмах та організації освітнього процесу. Ці зміни посилюють пропагандистський компонент шкільної освіти у РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження " Агентство. Новости ".

Йдеться, зокрема, про оновлення програм з історії та суспільствознавства, появу нового предмета про "духовно-моральну культуру" та зміни у військовому вишколу.

Суспільствознавства стане менше, історії - більше

Одні з найбільш помітних змін стосуються суспільствознавства. З нового навчального року цей предмет приберуть із програми 8-го класу, а викладати його будуть лише дев'ятикласникам та старшокласникам за новим підручником.

Його авторський колектив очолює помічник президента РФ Володимир Мединський, а головним редактором став Дмитро Медведєв. У підручнику йдеться про війну із Заходом, "традиційні цінності" та небезпеку соціальних мереж.

Перші два уроки суспільствознавства у 9-х класах матимуть назву "Росія - священна наша держава".

У школах РФ з'явиться новий предмет

Для п'ятикласників у другому півріччі запровадять предмет "Духовно-моральна культура Росії".

Його заявлена мета - формування "традиційних цінностей". На уроках учні вивчатимуть державних і громадських діячів, представників культури, науковців та військових, зокрема "героїв СВО".

З 1 вересня 2027 року цей предмет планують також викладати у 6-7 класах.

Іноземної мови стане менше, а військового вишколу - більше

Ще одна зміна стосується іноземних мов. У 5-7 класах кількість уроків скоротять із трьох до двох на тиждень.

Водночас курс "Основи безпеки та захисту Батьківщини" розділять на два обов'язкові предмети - "Безпека життєдіяльності" та "Початкова військова підготовка". На кожен із них передбачено по 34 години.

Влада запроваджує концепцію історичної просвіти

Ще одним нововведенням стане впровадження концепції історичної просвіти в освітніх організаціях.

За даними видання, концепція спрямована на згуртування суспільства та формування "патріотично налаштованого" покоління молоді. В її основу, як зазначає "Агентство", покладені ідеї радянського філософа Георгія Щедровицького.

Таким чином, за підрахунками видання, кількість нововведень, які воно відносить до пропагандистських, у 2026-2027 навчальному році буде більш ніж утричі вищою, ніж роком раніше, і майже вдвічі більшою, ніж у перші роки війни.