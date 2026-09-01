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С 1 сентября в школах РФ станет меньше английского и больше "духовности", - СМИ

06:21 01.09.2026 Вт
3 мин
Особое внимание будут обращать на учебники истории от Мединского
aimg Филипп Бойко
С 1 сентября в школах РФ станет меньше английского и больше "духовности", - СМИ Фото: маленькая школьница (Getty Images)
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Новый учебный год в русских школах начнется с ряда конфигураций в учебных программах и организации образовательного процесса. Эти конфигурации усиливают пропагандистский компонент школьного образования в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование "Агентство. Новости".

Речь идет, в частности, об обновлении программ по истории и обществоведению, появлении нового предмета о "духовно-нравственной культуре" и изменениях в военной подготовке.

Обществоведения станет меньше, истории – больше

Одни из наиболее заметных изменений касаются обществоведения. С нового учебного года этот предмет уберут из программы 8-го класса, а преподавать его будут только девятиклассникам и старшеклассникам по новому учебнику.

Его авторский коллектив возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, а главным редактором стал Дмитрий Медведев. В учебнике речь идет о войне с Западом, "традиционных ценностях" и опасности социальных сетей.

Первые два урока обществоведения в 9-х классах будут называться "Россия - священное наше государство".

В школах РФ появится новый предмет

Для пятиклассников во втором полугодии введут предмет "Духовно-нравственная культура России".

Его заявленная мишень - формирование "традиционных ценностей ". На уроках учащиеся будут учить государственных и публичных деятелей, представителей культуры, ученых и военных, в том числе "героев СВО ".

С 1 сентября 2027 г. этот предмет планируют также преподавать в 6-7 классах.

Иностранного языка станет меньше, а военной выучки - больше

Еще одно изменение касается иностранных языков. В 5-7 классах количество уроков сократят с трех до двух в неделю.

В то же время, курс "Основы безопасности и защиты Родины" разделят на два обязательных предмета - "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка". На каждый из них предусмотрено по 34 часа.

Власть вводит концепцию исторического просвещения

Еще одним новшеством станет внедрение концепции исторического просвещения в образовательных организациях.

По данным издания, концепция направлена на сплочение общества и формирование "патриотически настроенного" поколения молодежи. В ее основу, как отмечает "Агентство", положены идеи советского философа Георгия Щедровицкого.

Таким образом, по подсчетам издания, количество нововведений, которые оно относит к пропагандистским, в 2026-2027 учебном году будет более чем втрое выше, чем годом ранее, и почти вдвое больше, чем в первые годы войны.

А что ждет украинских учащихся

Из-за циничных обстрелов РФ составов с учебниками украинское правительство дало распоряжение заменить их электронными копиями. Премьер Сергей Корецкий заявил, что подобные решения должны учитывать ситуацию в каждом конкретном регионе.

В Киеве уже проработаны разные форматы возможной организации учебного процесса. Учебные заведения должны быть готовы оперативно изменять формат обучения - в зависимости от ситуации.

Также с 1 сентября 2026 года все учащиеся коммунальных школ, которые учатся очно или в смешанном формате, будут получать бесплатное горячее питание. Это касается всех школ в Украине и всех классов – от 1 по 11 (12).

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