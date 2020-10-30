С 1 ноября 250 отделений "Укрпочты" будут работать без выходных

Начиная с 1 ноября, 250 наиболее загруженных отделений "Укрпочты" будут работать без выходных. Ожидается, что это позволит уменьшить очереди в отделениях.

Об этом сообщает правительственный портал.

"По решению руководства с 1 ноября компания начинает работать без выходных в 250 самых загруженных отделениях. Все для безопасности и комфорта клиентов", - указано в сообщении.

Это позволит расширить возможности для обслуживания клиентов и существенно уменьшить очереди в отделениях, что особенно актуально в связи с пандемией COVID-19.

Напомним, генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заразился коронавирусом. При этом он продолжит работать дистанционно. Гендиректор предприятия отметил, что после приезда из-за границы пошел на самоизоляцию. По его словам, это было "не зря", поскольку у него обнаружили COVID-19.

Как писало РБК-Украина, с 9 октября украинцы в отделениях "Укрпочты" смогут использовать приложение "Дія" для предъявления электронных версий своих документов при получении посылок. Предъявление возможно во всех компьютеризированных отделениях.