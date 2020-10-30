З 1 листопада 250 відділень "Укрпошти" будуть працювати без вихідних

Починаючи з 1 листопада, 250 найбільш завантажених відділень "Укрпошти" працюватимуть без вихідних. Очікується, що це дозволить зменшити черги у відділеннях.

Про це повідомляє урядовий портал.

"За рішенням керівництва з 1 листопада компанія починає працювати без вихідних у 250 найбільш завантажених відділеннях. Все для безпеки та комфорту клієнтів", - вказано у повідомленні.

Це дозволить розширити можливості для обслуговування клієнтів та суттєво зменшити черги у відділеннях, що особливо актуально у зв’язку з пандемією COVID-19.



Нагадаємо, генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заразився коронавірусом. При цьому він продовжить працювати дистанційно. Гендиректор підприємства зазначив, що після приїзду з-за кордону пішов на самоізоляцію. За його словами, це було "не даремно", оскільки у нього виявили COVID-19.

Як писало РБК-Україна, з 9 жовтня українці у відділеннях "Укрпошти" зможуть використовувати додаток "Дія" для пред'явлення електронних версій своїх документів при отриманні посилок. Пред'явлення можливе у всіх комп'ютеризованих відділеннях.