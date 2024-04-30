До 1 мільйона гривень. Як ветеранам отримати грант на свій бізнес

Хто може отримати грант для ветеранів

Стати учасниками програми "Грант для ветеранів та їх подружжя" можуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також їхні дружини або чоловіки, пояснює Сергій Шепітько. Також податись на грант можуть ФОПи, які вже діють та планують розширити свій бізнес.

"Потенційний грантоотримувач – це особа від 18 до 65 років. Якщо заявник є учасником бойових дій або є особою з інвалідністю внаслідок війни і претендує на грант від 500 тисяч до 1 млн грн, то він має бути зареєстрований як ФОП не менше 36 місяців до моменту подання заяви", – розповідає фахівець.

Основною вимогою для участі в програмі є створення нових робочих місць та працевлаштування найманих працівників.

Але не можуть брати участь у програмі люди, які:

перебувають або ведуть діяльність на окупованій території, у Росії або Білорусі;

перебувають під санкціями;

мають відкриті провадження у справі про банкрутство;

зареєстровані як кредитна або страхова організація, інвестиційний або недержавний пенсійний фонд, учасник ринку цінних паперів та ломбард;

займаються обміном валют, виробництвом або виготовленням зброї, алкоголю чи тютюнових виробів;

притягнені до кримінальної відповідальності через корупцію;

є керівниками та/або засновниками, та/або кінцевими бенефіціарними власниками більше ніж у 5 платників податків;

мають статус публічного діяча.

Фото: Отримати грант можуть учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни (gettyimages.com)

Алгоритм дій для тих, хто хоче отримати такий грант

У Державному центрі зайнятості пояснюють, що для отримання грантових коштів треба здійснити чотири основні кроки.

1. Скласти бізнес-план.

2. Подати заявку на отримання гранту разом з бізнес-планом та іншими необхідними документами через портал Дія. Документи передаються уповноваженому банку, де здійснюється перевірка ділової репутації заявника.

3. Заявник проходить співбесіду в регіональному центрі зайнятості, під час якої захищає перед комісією свою бізнес-ідею. Остаточне рішення про надання гранту приймається Державним центром зайнятості на підставі результатів перевірки уповноваженим банком, співбесіди з отримувачем та аналізу заявки.

4. Після отримання позитивного рішення – створити ФОП та відкрити рахунок в уповноваженому банку для отримання коштів.

В залежності від розміру гранту, треба створити нові робочі місця упродовж 6 місяців із дати отримання коштів і працевлаштувати на них працівників загальним строком не менше, ніж на 24 місяці.

Фото: Грант можна отримати на суму до 1 млн грн (flickr.com/National Bank Of Ukraine)

Яку суму можуть отримати на свою справу ветерани

Ветерани можуть отримати грант на свій бізнес до 1 млн грн із різними умовами.

до 250 тисяч гривень – для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, зареєстрованої як фізична особа-підприємець (ФОП), у разі зобов’язання створити після отримання гранту одне робоче місце та працевлаштувати одного найманого працівника;

від 250 до 500 тисяч гривень – для члена сім’ї у разі зобов’язання створити після отримання гранту 2 нових робочих місця та працевлаштувати двох найманих працівників;

від 500 тисяч до 1 млн гривень – для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, зареєстрованих як фізична особа-підприємець, строк реєстрації якої становить не менше 36 місяців (3 роки) до моменту подання заяви на отримання гранту за умови створення 4 нових робочих місць та працевлаштувати на них найманих працівників, із яких не менше двох є учасниками бойових дій та/або особами з інвалідністю внаслідок війни.

Гранти у розмірі до 500 тис. грн та 1 млн гривень надаються за умови співфінансування: 70% вартості проекту – за рахунок гранту, не менше 30% – за рахунок коштів отримувача (власних або кредитних).

Отримані кошти підприємець має повернути упродовж 3 років через сплату податків і зборів, у першу чергу – за працевлаштованих людей.

"Якщо сума сплачених податків і зборів є меншою, ніж отриманий грант, то підприємець має повернути різницю не пізніше останнього робочого дня місяця, у якому спливає трирічний строк реалізації його проекту", – зазначає Сергій Шепітько.

Який бізнес відкривають ветерани на гранти

За даними Мінекономіки, станом 29 квітня 2024 року ухвалено 552 рішень щодо надання грантів для ветеранів та другого з подружжя. Найбільше свій бізнес відкривають у сфері торгівлі та ремонту (25% грантів), виробництві (18%), кафе та пекарні (16%), послуги (8%).

Кожен бізнес, який відкривають ветерани – чимось унікальний. Наприклад, ветеран із Полтави Ігор Ященко після демобілізації отримав грант та створює розважальний простір, де можна й кави випити, й на шопінг сходити, і попрацювати. А дружина військового Олеся Гадун отримала грант та відкрила у Нововолинську новий магазин солодощів. Військовослужбовець із Краматорська Дмитро Пархоменко відкрив птахоферму на Буковині.

Фото: Військовослужбовець із Краматорська, який отримав грант (скриншот з відео youtube.com/Чернівці.C4)

Ветеран Ярослав Рябченко з Києва раніше зайнявся бізнесом – оптовою торгівлею металовиробами, різноманітними кріпленнями та кріпильними системами. З початком широкомасштабного вторгнення у підприємця виникла ідея змінити напрямок діяльності. Завдяки участі в програмі "Гранти для ветеранів" він зміг реалізувати проект із виготовлення і реалізації саперних інструментів для знешкодження боєприпасів та засобів для гуманітарного розмінування.