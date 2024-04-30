До 1 мільйона гривень. Як ветеранам отримати грант на свій бізнес

Ветерани та члени родин учасників бойових дій можуть отримати від держави до 1 млн грн на розвиток власної справи. Переможцями грантової програми стали вже понад 550 підприємців.
Як ветеранам можна отримати гроші на свій бізнес, у коментарі РБК-Україна розповів начальник управління фінансового забезпечення проектів Фінансового департаменту Державного центру зайнятості Сергій Шепітько.
Стати учасниками програми "Грант для ветеранів та їх подружжя" можуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також їхні дружини або чоловіки, пояснює Сергій Шепітько. Також податись на грант можуть ФОПи, які вже діють та планують розширити свій бізнес.
"Потенційний грантоотримувач – це особа від 18 до 65 років. Якщо заявник є учасником бойових дій або є особою з інвалідністю внаслідок війни і претендує на грант від 500 тисяч до 1 млн грн, то він має бути зареєстрований як ФОП не менше 36 місяців до моменту подання заяви", – розповідає фахівець.
Основною вимогою для участі в програмі є створення нових робочих місць та працевлаштування найманих працівників.
Але не можуть брати участь у програмі люди, які:
Фото: Отримати грант можуть учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни (gettyimages.com)
У Державному центрі зайнятості пояснюють, що для отримання грантових коштів треба здійснити чотири основні кроки.
1. Скласти бізнес-план.
2. Подати заявку на отримання гранту разом з бізнес-планом та іншими необхідними документами через портал Дія. Документи передаються уповноваженому банку, де здійснюється перевірка ділової репутації заявника.
3. Заявник проходить співбесіду в регіональному центрі зайнятості, під час якої захищає перед комісією свою бізнес-ідею. Остаточне рішення про надання гранту приймається Державним центром зайнятості на підставі результатів перевірки уповноваженим банком, співбесіди з отримувачем та аналізу заявки.
4. Після отримання позитивного рішення – створити ФОП та відкрити рахунок в уповноваженому банку для отримання коштів.
В залежності від розміру гранту, треба створити нові робочі місця упродовж 6 місяців із дати отримання коштів і працевлаштувати на них працівників загальним строком не менше, ніж на 24 місяці.
Фото: Грант можна отримати на суму до 1 млн грн (flickr.com/National Bank Of Ukraine)
Ветерани можуть отримати грант на свій бізнес до 1 млн грн із різними умовами.
Гранти у розмірі до 500 тис. грн та 1 млн гривень надаються за умови співфінансування: 70% вартості проекту – за рахунок гранту, не менше 30% – за рахунок коштів отримувача (власних або кредитних).
Отримані кошти підприємець має повернути упродовж 3 років через сплату податків і зборів, у першу чергу – за працевлаштованих людей.
"Якщо сума сплачених податків і зборів є меншою, ніж отриманий грант, то підприємець має повернути різницю не пізніше останнього робочого дня місяця, у якому спливає трирічний строк реалізації його проекту", – зазначає Сергій Шепітько.
За даними Мінекономіки, станом 29 квітня 2024 року ухвалено 552 рішень щодо надання грантів для ветеранів та другого з подружжя. Найбільше свій бізнес відкривають у сфері торгівлі та ремонту (25% грантів), виробництві (18%), кафе та пекарні (16%), послуги (8%).
Кожен бізнес, який відкривають ветерани – чимось унікальний. Наприклад, ветеран із Полтави Ігор Ященко після демобілізації отримав грант та створює розважальний простір, де можна й кави випити, й на шопінг сходити, і попрацювати. А дружина військового Олеся Гадун отримала грант та відкрила у Нововолинську новий магазин солодощів. Військовослужбовець із Краматорська Дмитро Пархоменко відкрив птахоферму на Буковині.
Фото: Військовослужбовець із Краматорська, який отримав грант (скриншот з відео youtube.com/Чернівці.C4)
Ветеран Ярослав Рябченко з Києва раніше зайнявся бізнесом – оптовою торгівлею металовиробами, різноманітними кріпленнями та кріпильними системами. З початком широкомасштабного вторгнення у підприємця виникла ідея змінити напрямок діяльності. Завдяки участі в програмі "Гранти для ветеранів" він зміг реалізувати проект із виготовлення і реалізації саперних інструментів для знешкодження боєприпасів та засобів для гуманітарного розмінування.
Нагадаємо, ми писали, що підприємці у Харкові та області можуть отримати мікрогрант від держави.
Також ми повідомляли, що ветерани та переселенці можуть отримати грант на підтримку мікробізнесів. Міжнародна організація Help – Hilfe zur Selbsthilfe оголошує грантовий конкурс.
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