До 1 миллиона гривен. Как ветеранам получить грант на свой бизнес

Ветераны и члены семей участников боевых действий могут получить от государства до 1 млн грн на развитие собственного дела. Победителями грантовой программы стали уже более 550 предпринимателей.
Как ветеранам можно получить деньги на свой бизнес, в комментарии РБК-Украина рассказал начальник управления финансового обеспечения проектов Финансового департамента Государственного центра занятости Сергей Шепитько.
Стать участниками программы "Грант для ветеранов и их супругов" могут участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, а также их жены или мужья, объясняет Сергей Шепитько. Также подать на грант могут ФЛП, которые уже действуют и планируют расширить свой бизнес.
"Потенциальный грантополучатель – это лицо от 18 до 65 лет. Если заявитель является участником боевых действий или является лицом с инвалидностью в результате войны и претендует на грант от 500 тысяч до 1 млн грн, то он должен быть зарегистрирован как ФЛП не менее 36 месяцев до момента подачи заявления", – рассказывает специалист.
Основным требованием для участия в программе является создание новых рабочих мест и трудоустройство наемных работников.
Но не могут участвовать в программе люди, которые:
Фото: Получить грант могут участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны (gettyimages.com)
В Государственном центре занятости объясняют, что для получения грантовых средств нужно осуществить четыре основных шага.
1. Составить бизнес-план.
2. Подать заявку на получение гранта вместе с бизнес-планом и другими необходимыми документами через портал Дія. Документы передаются уполномоченному банку, где осуществляется проверка деловой репутации заявителя.
3. Заявитель проходит собеседование в региональном центре занятости, в ходе которого защищает перед комиссией свою бизнес-идею. Окончательное решение о предоставлении гранта принимается Государственным центром занятости на основании результатов проверки уполномоченным банком, собеседования с получателем и анализа заявки.
4. После получения положительного решения – создать ФЛП и открыть счет в уполномоченном банке для получения средств.
В зависимости от размера гранта, необходимо создать новые рабочие места в течение 6 месяцев с даты получения средств и трудоустроить на них работников общим сроком не менее чем на 24 месяца.
Фото: Грант можно получить на сумму до 1 млн грн (flickr.com/National Bank Of Ukraine)
Ветераны могут получить грант на свой бизнес до 1 млн грн с разными условиями.
Гранты в размере до 500 тыс. грн и 1 млн гривен предоставляются при софинансировании: 70% стоимости проекта – за счет гранта, не менее 30% – за счет средств получателя (собственных или кредитных).
Полученные средства предприниматель должен вернуть в течение 3 лет через уплату налогов и сборов, в первую очередь – за трудоустроенных людей.
"Если сумма уплаченных налогов и сборов меньше, чем полученный грант, то предприниматель должен вернуть разницу не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором истекает трехлетний срок реализации его проекта", – отмечает Сергей Шепитько.
По данным Минэкономики, по состоянию на 29 апреля 2024 года принято 552 решения о предоставлении грантов для ветеранов и другого из супругов. Больше всего бизнес открывают в сфере торговли и ремонта (25% грантов), производстве (18%), кафе и пекарни (16%), услуги (8%).
Каждый бизнес, который открывают ветераны – в чем-то уникален. К примеру, ветеран из Полтавы Игорь Ященко после демобилизации получил грант и создает развлекательное пространство, где можно и кофе выпить, и сходить на шопинг, и поработать. А жена военного Олеся Гадун получила грант и открыла в Нововолынске новый магазин сладостей. Военнослужащий из Краматорска Дмитрий Пархоменко открыл птицеферму на Буковине.
Фото: Военнослужащий из Краматорска, получивший грант (скриншот с видео youtube.com/ Черновцы.C4)
Ветеран Ярослав Рябченко из Киева ранее занялся бизнесом – оптовой торговлей металлоизделиями, разнообразными крепежами и крепежными системами. С началом широкомасштабного вторжения у бизнесмена появилась идея сменить направление деятельности. Благодаря участию в программе "Гранты для ветеранов", он смог реализовать проект по изготовлению и реализации саперных инструментов для обезвреживания боеприпасов и средств для гуманитарного разминирования.
Напомним, мы писали, что предприниматели в Харькове и области могут получить микрогрант от государства.
Также мы сообщали, что ветераны и переселенцы могут получить грант в поддержку микробизнесов. Международная организация Help – Hilfe zur Selbsthilfe объявляет грантовый конкурс.
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