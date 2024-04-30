До 1 миллиона гривен. Как ветеранам получить грант на свой бизнес

Кто может получить грант для ветеранов

Стать участниками программы "Грант для ветеранов и их супругов" могут участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, а также их жены или мужья, объясняет Сергей Шепитько. Также подать на грант могут ФЛП, которые уже действуют и планируют расширить свой бизнес.

"Потенциальный грантополучатель – это лицо от 18 до 65 лет. Если заявитель является участником боевых действий или является лицом с инвалидностью в результате войны и претендует на грант от 500 тысяч до 1 млн грн, то он должен быть зарегистрирован как ФЛП не менее 36 месяцев до момента подачи заявления", – рассказывает специалист.

Основным требованием для участия в программе является создание новых рабочих мест и трудоустройство наемных работников.

Но не могут участвовать в программе люди, которые:

находятся или ведут деятельность на оккупированной территории, в России или Белоруссии;

находятся под санкциями;

имеют открытые производства по делу о банкротстве;

зарегистрированы как кредитная или страховая организация, инвестиционный или негосударственный пенсионный фонд, участник рынка ценных бумаг и ломбард;

занимаются обменом валют, производством или изготовлением оружия, алкоголя или табачных изделий;

привлечены к уголовной ответственности по коррупции;

являются руководителями и/или учредителями и/или конечными бенефициарными владельцами более чем у 5 налогоплательщиков;

имеют статус общественного деятеля.

Фото: Получить грант могут участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны (gettyimages.com)

Алгоритм действий для тех, кто хочет получить такой грант

В Государственном центре занятости объясняют, что для получения грантовых средств нужно осуществить четыре основных шага.

1. Составить бизнес-план.

2. Подать заявку на получение гранта вместе с бизнес-планом и другими необходимыми документами через портал Дія. Документы передаются уполномоченному банку, где осуществляется проверка деловой репутации заявителя.

3. Заявитель проходит собеседование в региональном центре занятости, в ходе которого защищает перед комиссией свою бизнес-идею. Окончательное решение о предоставлении гранта принимается Государственным центром занятости на основании результатов проверки уполномоченным банком, собеседования с получателем и анализа заявки.

4. После получения положительного решения – создать ФЛП и открыть счет в уполномоченном банке для получения средств.

В зависимости от размера гранта, необходимо создать новые рабочие места в течение 6 месяцев с даты получения средств и трудоустроить на них работников общим сроком не менее чем на 24 месяца.

Фото: Грант можно получить на сумму до 1 млн грн (flickr.com/National Bank Of Ukraine)

Какую сумму могут получить на свое дело ветераны

Ветераны могут получить грант на свой бизнес до 1 млн грн с разными условиями.

до 250 тысяч гривен – для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны, зарегистрированного как физическое лицо-предприниматель (ФЛП), в случае обязательства создать после получения гранта одно рабочее место и трудоустроить одного наемного работника;

от 250 до 500 тысяч гривен – для члена семьи в случае обязательства создать после получения гранта 2 новых рабочих места и трудоустроить двух наемных работников;

от 500 тысяч до 1 млн гривен – для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны, зарегистрированных как физическое лицо-предприниматель, срок регистрации которого составляет не менее 36 месяцев (3 года) до момента подачи заявления на получение гранта при создании 4 новых рабочих мест и трудоустроить на них наемных работников, из которых не менее двух являются участниками боевых действий и/или лицами с инвалидностью в результате войны.

Гранты в размере до 500 тыс. грн и 1 млн гривен предоставляются при софинансировании: 70% стоимости проекта – за счет гранта, не менее 30% – за счет средств получателя (собственных или кредитных).

Полученные средства предприниматель должен вернуть в течение 3 лет через уплату налогов и сборов, в первую очередь – за трудоустроенных людей.

"Если сумма уплаченных налогов и сборов меньше, чем полученный грант, то предприниматель должен вернуть разницу не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором истекает трехлетний срок реализации его проекта", – отмечает Сергей Шепитько.

Какой бизнес открывают ветераны на гранты

По данным Минэкономики, по состоянию на 29 апреля 2024 года принято 552 решения о предоставлении грантов для ветеранов и другого из супругов. Больше всего бизнес открывают в сфере торговли и ремонта (25% грантов), производстве (18%), кафе и пекарни (16%), услуги (8%).

Каждый бизнес, который открывают ветераны – в чем-то уникален. К примеру, ветеран из Полтавы Игорь Ященко после демобилизации получил грант и создает развлекательное пространство, где можно и кофе выпить, и сходить на шопинг, и поработать. А жена военного Олеся Гадун получила грант и открыла в Нововолынске новый магазин сладостей. Военнослужащий из Краматорска Дмитрий Пархоменко открыл птицеферму на Буковине.

Фото: Военнослужащий из Краматорска, получивший грант (скриншот с видео youtube.com/ Черновцы.C4)

Ветеран Ярослав Рябченко из Киева ранее занялся бизнесом – оптовой торговлей металлоизделиями, разнообразными крепежами и крепежными системами. С началом широкомасштабного вторжения у бизнесмена появилась идея сменить направление деятельности. Благодаря участию в программе "Гранты для ветеранов", он смог реализовать проект по изготовлению и реализации саперных инструментов для обезвреживания боеприпасов и средств для гуманитарного разминирования.