Підприємці у Харкові та області можуть отримати мікрогрант від держави. Кабмін збільшив розмір

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу. Зокрема було збільшено їх розмір та змінено умови отримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука та Мінекономіки.

За словами Шмигаля, Кабмін вдвічі збільшив суму мікрогрантів для Харкова й Харківської області. Тепер їх розмір складатиме до 500 тисяч гривень для одного громадянина, який вирішить започаткувати власну справу.

Водночас Мельничук пояснив, що також було передбачено можливість щодо отримання мікрогранту розміром 75 тисяч гривень. Це можливо у разі зобов’язання фізичної особи зареєструватись фізичною особою-підприємцем.

Окрім цього було доповнено перелік відомостей, які має зазначати отримувач мікрогрантів/грантів у заяві, даними щодо належності до категорії осіб з інвалідністю, категорії внутрішньо переміщених осіб.

Серед інших змін, які внесено до програми «Власна справа» та програми грантів для ветеранів і другого з їхнього подружжя:

надано можливість отримати грант для ветеранів особам зі складу добровольчих формувань;

забезпечено прийняття рішення про надання мікрогранту/гранту Державним центром зайнятості з урахуванням підтвердження отримувачем відсутності даних, у разі отримання з автоматизованих систем інформації щодо наявності судових справ, виконавчих проваджень, арешту/конфіскації активів, податкового боргу;

надано можливість отримувачу підтверджувати сплату податків, ЄСВ (зокрема за працевлаштованих відповідно до умов надання мікрогрантів/грантів осіб) шляхом подання до Державного центру зайнятості відповідних відомостей у випадку, коли за результатами інформаційного обміну між Державною службою зайнятості, Пенсійним фондом України та ДПС така інформація відсутня;

поліпшено умови використання отримувачем коштів мікрогранту/гранту шляхом визначення випадків, які не вважатимуться нецільовим використанням коштів;

надано отримувачу можливість змінити цільове призначення мікрогранту/гранту шляхом подання відповідної заяви до регіонального центру зайнятості або через кабінет отримувача на Порталі Дія.

Що таке гранти та як вони допомагають відкрити власну справу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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