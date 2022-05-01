С 1 мая помощь смогут получить переселенцы из 8 областей: перечень громад
Минреинтеграции утвердило обновленный перечень громад, на основе которого с 1 мая внутренне перемещенным лицам будут проводиться выплаты. Перечень не является фиксированным документом, он регулярно обновляется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции).
По состоянию на 27 апреля в перечень вошли 8 областей. Это территориальные громады Днепропетровской (2 громады), Херсонской (49 громад), Харьковской (51 громада), Николаевской (4 громады), Донецкой (66 громад - все), Луганской (37 громад - все), Одесской (1 громада) и Запорожской (49 громад) областей.
Перечень формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.
Есть три критерия, на которые при этом опираются:
- территории, которые являются временно оккупированными;
- территории, находящиеся в окружении (блокировании);
- территории, на которых ведутся активные боевые действия.
"Подчеркиваем, что громады Донецкой и Луганской областей находятся в данном перечне в полном составе. То есть, с 1 мая все внутренне перемещенные лица, которые зарегистрированы в этих громадах, гарантированно получат денежную помощь от государства", - говорится в сообщении.
Напомним, помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц из областей, которые пострадали от войны, предоставляется за март-апрель в следующих размерах: для лиц с инвалидностью и детей - 3 000 гривен; для других лиц - 2 000 гривен.
Заявление на пособие на жительство можно подать дистанционно через приложение "Дія", или лично через органы социальной защиты населения, уполномоченного лица громады или ЦПАУ.
Правительство изменило порядок оказания помощи с мая. Помощь будет оказываться только жителям районов в зоне боевых действий и тем, у кого разрушено жилье.
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