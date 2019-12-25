Более 1,7 миллиона украинцев попали в реестр должников

Иллюстративное фото (facebook.com/NationalBankOfUkraine)

92% исполнительных производств - это взыскания с физических лиц, 8% - с юридических

В Украине работает реестр должников, в который уже попало более 1,7 миллиона украинцев. Соответствующие данные доступны на правительственном сайте Opendatabot, передает РБК-Украина.

92% исполнительных производств - это взыскание с физических лиц, 8% - с юридических лиц.

Причинами, по которым люди попадают в реестр должников, являются проигрыш суда, невыполнение решения суда, неуплата административного штрафа, неуплата коммунальных услуг, невыплата алиментов, неуплата по кредитам.

"Должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов в банке, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг (например, для покупки или продажи недвижимости), а также это может повлиять на решение работодателя при приеме на работу", - отметил юрист Opendatabot Никита Подгайный.

Напомним, Министерство юстиции издало указ, которым предусмотрено открытие единого реестра предпринимателей и компаний в полном объеме. Теперь украинцы смогут следить за рядом новых параметров. Например, появилась возможность искать информацию по номеру регистрации физлица-предпринимателя.

Ранее Кабинет министров запустил новый онлайн-сервис контроля государственных предприятий. Благодаря этому сервису появилась возможность в открытом доступе проследить за всеми изменениями, которые происходят в работе государственных предприятий.