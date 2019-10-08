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Правительство запустило онлайн-сервис для контроля госпредприятий

Новости » Политика    08.10.2019 - 10:44
Правительство запустило онлайн-сервис для контроля госпредприятий
Иллюстративное фото (abcnews.com.ua)

Теперь можно проследить за всеми изменениями, которые происходят в их работе

Кабинет министров запустил новый онлайн-сервис контроля государственных предприятий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета.

Сообщается, что благодаря этому сервису появилась возможность в открытом доступе проследить за всеми изменениями, которые происходят в работе государственных предприятий.

"Мы запустили вместе с Opendatabot новый сервис. Он сделает нашу страну прозрачной. В нашей стране есть много государственных предприятий – 3654. Отныне каждый гражданин, журналист активист сможет начать мониторить изменения, которые происходят со всеми этими компаниями - смена собственников, руководства, налогового статуса, судебные дела", - сообщил Дубилет.

Министр напомнил, что на прошлой неделе народные депутаты приняли закон, который открывает возможность для приватизации госпредприятий, и по его словам, новый сервис позволит гражданам следить за ключевыми изменениями в этих компаниях.

Чиновник рассказал, для того, чтобы приобщиться к сервису, нужно открыть Opendatabot в Telegram, Viber или Facebook и написать "Государственные компании".

Напомним, как сообщало ранее РБК-Украина, Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №1054-1 "О признании утратившим силу закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации". Таким образом парламент запустил процесс большой приватизации государственного имущества, которую анонсировали ранее.

Как известно, 2 сентября президент Владимир Зеленский поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию в Украине. Президент поручил начать подготовку крупных государственных предприятий для приватизации с привлечением инвестиционных советников и провести первый конкурс не позднее 1 апреля 2020 года.

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Новости Украины онлайн-сервисприватизация госпредприятий
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