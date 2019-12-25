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Понад 1,7 мільйона українців потрапили в реєстр боржників

Новини » Суспільство     25.12.2019 - 05:00
Понад 1,7 мільйона українців потрапили в реєстр боржників
Ілюстративне фото (facebook.com/NationalBankOfUkraine)

92% виконавчих проваджень - це стягнення з фізичних осіб, 8% - з юридичних осіб

В Україні працює реєстр боржників, до якого вже потрапило понад 1,7 мільйона українців. Відповідні дані доступні на урядовому сайті Opendatabot, передає РБК-Україна.

92% виконавчих проваджень - це стягнення з фізичних осіб, 8% - з юридичних осіб.

Причинами, за якими люди потрапляють до реєстру боржників, є програш суду, невиконання рішення суду, несплата адміністративного штрафу, несплата комунальних послуг, невиплата аліментів, несплата за кредитами.

"Боржникам з реєстру можуть заборонити виїзд з країни, відмовити у відкритті поточних рахунків в банку, скасувати запити на відчуження майна та відмовити в наданні будь-яких нотаріальних послуг (наприклад, для купівлі або продажу нерухомості), а також це може вплинути на рішення роботодавця при прийомі на роботу", - зазначив юрист Opendatabot Микита Підгайний.

Нагадаємо, Міністерство юстиції видало указ, яким передбачено відкриття єдиного реєстру підприємців і компаній в повному обсязі. Тепер українці зможуть стежити за низкою нових параметрів. Наприклад, з'явилася можливість шукати інформацію за номером реєстрації фізособи-підприємця.

Раніше Кабінет міністрів запустив новий онлайн-сервіс контролю державних підприємств. Завдяки цьому сервісу з'явилася змога у відкритому доступі прослідкувати за усіма змінами, які відбуваються в роботі державних підприємств.

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