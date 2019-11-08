ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минюст в полном объеме открыл единый реестр предпринимателей

Новости » Общество     08.11.2019 - 13:07
Минюст в полном объеме открыл единый реестр предпринимателей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полный реестр планируется выкладывать в формате открытых данных один раз в неделю

Министерство юстиции издало указ, которым предусмотрено открытие единого реестра предпринимателей и компаний в полном объеме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оpendatabot.

Сообщается, что теперь украинцы смогут следить за рядом новых параметров. Например, появилась возможность искать информацию по номеру регистрации физлица-предпринимателя (ФЛП).

Теперь, по словам специалистов, украинский реестр бизнеса стал самым открытым в мире.

"Для открытых данных в Украине крайне важна публикация номера регистрации ФЛП, ведь этот параметр позволяет объединять всю информацию о предпринимателей в Украине. Наличие номера регистрации ФЛП позволит сделать другим государственным органам новый шаг в открытии данных. Например, ДПС сможет предоставить информацию о налоговых долгах и налоговый статус, и при этом сохранить персональные данные предпринимателей", - сообщил Алексей Иванкин, основатель opendatabot.

Полный реестр планируется выкладывать в формате открытых данных один раз в неделю.

Напомним, в Верховной раде зарегистрировали законопроект № 2338 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о мерах по детенизации обращения товаров и услуг" по поводу совершенствования упрощенного налогообложения для физических лиц-предпринимателей.

РБК-Украина сообщало, что глава правительства Алексей Гончарук заявил, что на рынке намеренно распространяется ложная информация о ликвидации физических лиц-предпринимателей в связи с внесением изменений в законодательство.

Минюст ускорит рассмотрение дел касательно рейдерства Украина усиливает правовое сотрудничество с Германией
Новости Украины Министерство юстиции Украиныпредпринимателиреестр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь