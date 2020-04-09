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Уже более 1,5 млн человек в мире заражены коронавирусом

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 03:07
Уже более 1,5 млн человек в мире заражены коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Зафиксировано более 88 тыс. смертей

По состоянию 3:00 9 апреля во всем мире зарегистрировали 1 511 104 случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Вместе с тем, выздоровели от коронавируса 328 661 человек. Среди них больше всего выздоровел в Китае - 77,5 тыс. людей, в Испании - более 48 тыс. людей, а также в Германии - свыше 46 тыс. людей.

Кроме того, во всем мире зарегистрировали 88 338 летальных случаев. Больше всего смертей зафиксировано в Италии (17 669), США (14 695), Испании (14 792) и Франции (10 869).

Напомним, по данным ВОЗ, по состоянию на 8 апреля от заболевания коронавирусом умерли 79,2 тысячи жителей планеты. При этом количество зараженных коронавирусом в мире превысила 1,35 млн человек.

РБК-Украина писало, что в Испании за минувшие сутки от коронавирус умерло 757 человек. Тенденция к уменьшению количества жертв, которая началась в субботу и вселяла надежду на то, что строгие меры Испании по ограничению доступа начали сдерживать действие коронавируса, была прервана во вторник.

РБК-Украина писало, что в ВОЗ отметили, что на сегодня нет предпосылок для смягчения карантина в Европе. Несмотря на "положительные признаки" в некоторых европейских странах, слишком рано смягчать карантин, направленный на сдерживания коронавируса.

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