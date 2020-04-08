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ВОЗ: количество жертв коронавируса в мире приближается к 80 тысячам

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 21:51
ВОЗ: количество жертв коронавируса в мире приближается к 80 тысячам
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Количество зараженных превысило 1,3 млн

Жертвами заболевания коронавирусом в мире стали почти 80 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, по состоянию на 8 апреля от заболевания коронавирусом умерли 79,2 тысячи жителей планеты. При этом количество зараженных коронавирусом в мире превысило 1,35 млн человек.

Напомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Гебреисус призвал не политизировать ситуацию вокруг коронавирус. Такое заявление Гебреисус сделал в ответ на обвинения президента США Дональда Трампа в работе ВОЗ на Китай.

До этого в ВОЗ призвали руководства стран не спешить снимать карантинные ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса. При этом в ВОЗ нет общих рекомендаций для стран относительно замедления распространения коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что в Италии за сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество людей. За минувшие сутки выздоровели более 2 тысяч человек и динамика выздоровления возрастает третьи сутки подряд. При этом в Италии заразились коронавирусом уже почти 139,5 тыс. человек.

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