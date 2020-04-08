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ВОЗ: сейчас не время для смягчения карантина в Европе

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 15:42
ВОЗ: сейчас не время для смягчения карантина в Европе
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ВОЗ предостерегает страны Европы от смягчения карантинных мер

На сегодня нет предпосылок для смягчения карантина в Европе. Об этом на пресс-конференции заявил региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ханс Клюге, передает AFP.

По его словам, несмотря на "позитивные признаки" в некоторых европейских странах, слишком рано смягчать карантин, направленный на сдерживание коронавируса.

"Сейчас не время для смягчения мер. Настало время удвоить или утроить наши коллективные усилия, направленные на подавление коронавируса при поддержке всего общества", - добавил Клюге.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чехии решили ослабить карантинные ограничения. В частности, гражданам разрешили заниматься индивидуальными видами спорта на спортивных площадках. Также открылись магазины строительных материалов, техники и другие сервисы. При этом они обязаны соблюдать строгие гигиенические меры.

В то же время во Франции не намерены ослаблять ограничения, несмотря на снижение заболеваемости в стране. На сегодня число жертв превысило 10 тысяч, однако снижается число новых заражений.

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