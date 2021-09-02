За 1,5 месяца цена на руду рухнула больше чем на треть, - Platts

Фото: за 1,5 месяца цена на руду рухнула больше чем на треть (shutterstock)

2 сентября цена на железную руду составила 139,7 долларов за тонну. В середине лета цена составляла более 220 долларов за тонну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные S&P Global Platts, ежедневно публикующего товарные котировки.

По данным аналитиков, это свидетельствует о том, что цикл роста мировых цен на сырье закончился, отечественные экспортеры уже не смогут обеспечивать значительный приток валюты и страну ожидают тяжелые времена. Пока в Украине о росте прибыли сообщила лишь Феррекспо. Так, по итогам первого полугодия, производитель железорудных окатышей заработал 661,4 млн долларов, что в 2,6 раз больше показателей прошлого года.