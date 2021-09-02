За 1,5 місяці ціна на руду впала більше ніж на третину, - Platts

2 вересня ціна на залізну руду склала 139,7 доларів за тонну. В середині літа ціна становила понад 220 доларів за тонну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані S&P Global Platts, що щодня публікує товарні котирування.

Поки в Україні про зростання прибутку повідомила лише Феррекспо. Так, за підсумками першого півріччя, виробник залізорудних окатишів заробив 661,4 млн, що в 2,6 разів більше показників минулого року.

За даними аналітиків, це свідчить про те, що цикл зростання світових цін на сировину закінчився, вітчизняні експортери вже не зможуть забезпечувати значний приплив валюти і країну чекають важкі часи.

Нагадаємо, на сьогодні світові ціни на залізну руду стійко увійшли в спадний тренд. Зниження світових цін на залізну руду почалося внаслідок введення Китаєм урядових обмежень на виробництво сталі і імпорт залізорудної сировини. Зокрема, металургійні компанії Китаю в липні скоротили імпорт залізної руди на 21,4%, в червні імпорт був скорочений на 12%.

Економіст Борис Кушнірук зазначає, що в умовах падіння світових цін на метал і руду неприпустимо підвищувати податковий тиск на підприємства ГМК, влада повинна підтримати експортерів і стимулювати зростання внутрішнього попиту на їх продукцію. Тому наміри української влади в таких умовах збільшити податковий тиск на них, на думку економіста, є неприпустимими.

Як повідомляли ЗМІ, в 2021 році влада значно посилила податкове навантаження на бізнес. Зокрема, істотно зросли залізничні тарифи, екологічні податки. Крім того, в парламенті очікує другого читання законопроект №5600, який передбачає підвищення податків і зборів практично для всього бізнесу.