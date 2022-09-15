Россияне обстреляли освобожденную часть Харьковской области: есть раненые

"Сегодня в течение всего дня враг терроризирует население освобожденных районов Харьковщины. Обстреливаются населенные пункты Харьковского, Купянского и Изюмского районов", - заявил глава области.

По предварительным данным, в Купянском районе 10 человек получили ранения, в том числе 2 детей 12 и 13 лет. Также 1 женщина получила ранения в Изюмском районе, 1 в Харьковском.

Также в результате обстрелов разрушены жилые дома. Пострадавшие госпитализированы и им оказывается вся необходимая медицинская помощь.