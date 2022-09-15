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Россияне обстреляли освобожденную часть Харьковской области: есть раненые

Фото: россияне обстреливают освобожденную часть Харьковской области: есть раненые (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты, 15 сентября, нанесли удары по Харьковской области. В результате обстрелов врага есть раненые, в том числе дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Сегодня в течение всего дня враг терроризирует население освобожденных районов Харьковщины. Обстреливаются населенные пункты Харьковского, Купянского и Изюмского районов", - заявил глава области.

По предварительным данным, в Купянском районе 10 человек получили ранения, в том числе 2 детей 12 и 13 лет. Также 1 женщина получила ранения в Изюмском районе, 1 в Харьковском.

Также в результате обстрелов разрушены жилые дома. Пострадавшие госпитализированы и им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, что недавно российские войска массово обстреляли Харьков. В результате атаки оккупантов есть пострадавшие.

Также, российские оккупанты наносили удары по Харькову и области. В результате обстрелов врага погибла местная жительница.

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