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Росіяни обстріляли звільнену частину Харківської області: є поранені

Фото: Росіяни обстрілюють звільнену частину Харківської області: є поранені (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти, 15 вересня, завдали ударів по Харківській області. Внаслідок обстрілів ворога є поранені, в тому числі діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні протягом усього дня ворог тероризує населення звільнених районів Харківщини. Обстрілюються населені пункти Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів", - заявив очільник області.

За попередніми даними, в Куп'янському районі 10 людей зазнали поранення, в тому числі 2 дітей 12 та 13 років. Також 1 жінка отримала поранення в Ізюмському районі, 1 в Харківському.

Також внаслідок обстрілів зруйновані житлові будинки. Постраждалі госпіталізовані та їм надається уся необхідна медична допомога.

Нагадаємо, що нещодавно російські війська масово обстріляли Харків. Внаслідок атаки окупантів є постраждалі.

Також, російські окупанти завдавали ударів по Харкову та області. Унаслідок обстрілів ворога загинула місцева мешканка.

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