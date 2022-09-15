Росіяни обстріляли звільнену частину Харківської області: є поранені

"Сьогодні протягом усього дня ворог тероризує населення звільнених районів Харківщини. Обстрілюються населені пункти Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів", - заявив очільник області.

За попередніми даними, в Куп'янському районі 10 людей зазнали поранення, в тому числі 2 дітей 12 та 13 років. Також 1 жінка отримала поранення в Ізюмському районі, 1 в Харківському.

Також внаслідок обстрілів зруйновані житлові будинки. Постраждалі госпіталізовані та їм надається уся необхідна медична допомога.