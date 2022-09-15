Бійці підрозділу Kraken показали, як звільняли Балаклію від окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал підрозділу.

Військові показали, як починався історичний контрнаступ українських сил на Харківському напрямку.

Нагадаємо, що 8 вересня бійці Збройних сил України деокупували Балаклію, яка раніше перебувала під контролем російських військ.

Пізніше, стало відомо, що командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський розробляв операцію зі звільнення Балаклії.

Також, до звільненої Балаклії повернулись рятувальники та приступили до виконання робіт.

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