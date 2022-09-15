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Верховный суд окончательно запретил деятельность "ОПЗЖ"

Фото: сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Верховный суд окончательно запретил деятельность политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

"15 сентября Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"и таким образом, окончательно запретил ее деятельность в нашей стране", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, партия демонстративно поддерживала и популяризировала агрессивную антиукраинскую политику России, как на уровне руководства, так и рядовых ее членов.

"ОПЗЖ фактически ретранслировала официальную позицию страны-агрессора в отношении Украины и наносила значительный ущерб интересам нашего государства", - добавили в СБУ.

Также следователи расследуют 70 уголовных производств в отношении функционеров запрещенной партии. Уже 30 человек получили подозрения, в том числе и депутаты местных советов.

"Таким образом, решение о запрете «ОПЗЖ» является окончательным и не подлежит обжалованию, а привлечение к ответственности членов партии, которые вредили интересам Украины, продолжается", - добавили в итоге в СБУ.

Напомним, что в Украине запретили деятельность партии "ОПЗЖ".

Позже, "ОПЗЖ" обжаловала решение суда о запрете ее деятельности.

Также, Верховный суд окончательно запретил деятельность "партии Шария".

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