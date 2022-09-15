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США будут вводить санкции за использование российской платежной системы "Мир"

Фото: США будут вводить санкции за использование российской платежной системы " Мир " (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

За использование российской платежной системы "Мир" США будут накладывать санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства финансов США.

По информации от минфина, акционерное общество "Национальная система платежных карт" не является заблокированной организацией. Именно она является оператором российской платежной системы "Мир".

"Не американские финансовые учреждения, которые заключают новые или расширенные соглашения с "Национальной системой платежных карт", рискуют поддержать усилия России уклониться от санкций США из - за расширенного использования системы "Мир" за пределами территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Управление контроля за иностранными активами США будет накладывать блокирующие санкции на лиц и организации, которые будут использовать российской платежной системы "Мир" за пределами России.

В прошлом месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции наблюдается "серьезный прогресс" в расширении сети "Мир".

Пять крупнейших банков Турции - VakıfBank, Ziraat Bank, Iş Bank, DenizBank и Halkbank - членами платежной системы "Мир", которая была разработана Центральным банком России в качестве внутренней альтернативы Visa и Mastercard.

Два из них - принадлежит ОАЭ частный кредитор DenizBank и контролируемый государством Halkbank, присоединились к системе "Мир" после того, как президент РФ Владимир Путин начал свое полномасштабное вторжение в Украину.

Напомним, что США и ЕС усиливают давление на Турцию из-за помощи России в обходе санкций.

Ранее, США и Турция обсуждали исполнение санкций против РФ.

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