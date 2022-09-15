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США вводитимуть санкції за використання російської платіжної системи "Мир"

Фото: США вводитимуть санкції за використання російської платіжної системи "Мир" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

За використання російської платіжної системи "Мир" США будуть накладати санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства фінансів США.

За інформацією від мінфіну, акціонерне товариство "Національна система платіжних карток" не є заблокованою організацією. Саме вона є оператором російської платіжної системи "Мир".

"Не американські фінансові установи, які укладають нові або розширені угоди з "Національною системою платіжних карток", ризикують підтримати зусилля Росії ухилитися від санкцій США через розширене використання системи "Мир" за межами території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Управління контролю за іноземними активами США буде накладати блокуючі санкції на осіб та організації, які будуть використовувати російської платіжної системи "Мир" за межами Росії.

Минулого місяця президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що в Туреччині спостерігається "серйозний прогрес" у розширенні мережі "Мир".

П'ять найбільших банків Туреччини - VakıfBank, Ziraat Bank, Iş Bank, DenizBank і Halkbank - є членами платіжної системи "Мир", яка була розроблена Центральним банком Росії в якості внутрішньої альтернативи Visa і Mastercard.

Два з них - належить ОАЕ приватний кредитор DenizBank і контрольований державою Halkbank, приєдналися до системи "Мир" після того, як президент РФ Володимир Путін почав своє повномасштабне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що США і ЄС посилюють тиск на Туреччину через допомогу Росії в обході санкцій.

Раніше, США і Туреччина обговорювали виконання санкцій проти РФ.

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