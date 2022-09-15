ua ru
Чт, 15 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США и ЕС усиливают давление на Турцию из-за помощи России в обходе санкций, - FT

Новина українською →
Четверг 15 сентября 2022 12:10
США и ЕС усиливают давление на Турцию из-за помощи России в обходе санкций, - FT Фото: США и ЕС усиливают давление на Турцию из-за помощи России в обходе санкций (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты и Евросоюз усиливают давление на Турцию с целью пресечения уклонения от российских санкций на фоне опасений, что банковский сектор страны является потенциальным "черным ходом" для незаконных финансов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Источники издания сообщили, что США фокусируются на турецких банках, которые интегрировались в российскую систему внутренних платежей "Мир", в то время как Брюссель готовит делегацию, чтобы напрямую выразить свою озабоченность турецким чиновникам.

"Вы увидите, как мы сосредоточимся на уклонении от уплаты налогов в финансовом секторе. Мы очень четко дадим понять, что, например, финансовые учреждения третьих стран не должны подключаться к платежной сети "Мир", потому что, знаете ли, это сопряжено с определенными рисками обхода санкций", - заявил источник.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган придерживается, по его словам, сбалансированного подхода к войне в Украине. Его отказ подписать санкции против России и недавнее обещание углубить экономическое сотрудничество с Москвой встревожили его западных союзников.

При этом в прошлом месяце Эрдоган заявил, что в Турции наблюдается "серьезный прогресс" в расширении сети "Мир".

Пять крупнейших банков Турции - VakıfBank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank и Halkbank - являются членами платежной системы "Мир", которая была разработана центральным банком России в качестве внутренней альтернативы Visa и Mastercard.

Два из них - принадлежащий ОАЭ частный кредитор DenizBank и контролируемый государством Halkbank, присоединились к системе "Мир" после того, как Путин начал свое полномасштабное вторжение в Украину.

Напомним, из-за санкций цены на российскую нефть упали, поэтому энергетические доходы страны-агрессора в августе сократились до самого низкого уровня за 14 месяцев.

Президент России Владимир Путин пытается убедить мир в неэффективности санкций, однако они работают.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Соединенные Штаты Америки Турция Санкции против России Война России против Украины
NEWS
Россияне хотят "подтопить" ВСУ на юге, но бегут в Харьковской области: карты боев
Россияне хотят "подтопить" ВСУ на юге, но бегут в Харьковской области: карты боев
DAILY
Депутат Кнессета Нир Баркат: В этой войне Израиль должен быть на стороне Украины
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Депутат Кнессета Нир Баркат: В этой войне Израиль должен быть на стороне Украины