Оккупант пожаловался на окружение украинскими военными: перехват ГУР

Российский оккупант пожаловался на потерю всех своих вещей, поскольку был вынужден бежать из окружения украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

Россиянин рассказал знакомому, что их на позиции было 15 человек, а на них выехали 5 украинских танков и почти 100 пехотинцев.

"Нас окружили и мы двое суток там держались", - рассказал оккупант.

Россиянин похвастался, что сейчас он одет в гражданскую одежду и что ему удалось похитить брюки и кофту.

"А танк вынуждены были оставить, у меня там немецкие ножи остались", - пожаловался оккупант.