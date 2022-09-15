Оккупант пожаловался на окружение украинскими военными: перехват ГУР
Российский оккупант пожаловался на потерю всех своих вещей, поскольку был вынужден бежать из окружения украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.
Россиянин рассказал знакомому, что их на позиции было 15 человек, а на них выехали 5 украинских танков и почти 100 пехотинцев.
"Нас окружили и мы двое суток там держались", - рассказал оккупант.
Россиянин похвастался, что сейчас он одет в гражданскую одежду и что ему удалось похитить брюки и кофту.
"А танк вынуждены были оставить, у меня там немецкие ножи остались", - пожаловался оккупант.
Напомним, что российский оккупант, воевавший на Харьковском направлении, в разговоре с женой пожаловался на дезорганизованность.
Также, Россиянин пожаловался на удачный наступление ВСУ в Харьковской области.
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