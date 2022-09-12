Россиянин пожаловался на удачное наступление ВСУ в Харьковской области: перехват ГУР
Россиянин в разговоре с отцом посетовал, что украинские военные удачно атакуют их, поэтому они вынуждены отступать с позиций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины.
Российский оккупант рассказал своему отцу, что ситуация на фронте для них является плохой.
"Проигрываем мы, конкретно при чем", - заявил оккупант.
По словам оккупанта, в его подразделении очень большое количество раненых. Также россиянин рассказал, что украинские военные появились в тылу оккупантов и от этого им было некуда бежать. Российскую артиллерию и минометы регулярно уничтожаются украинскими бойцами.
"Они только наступают и наступают. Поэтому колоннами будем отступать", - добавил в итоге россиянин.
Напомним, что ранее пьяный оккупант рассказал о больших потерях в своем подразделении.
Также, русский оккупант жалуется знакомому на контрнаступление ВСУ в Харьковской области.
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