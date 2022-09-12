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Россиянин пожаловался на удачное наступление ВСУ в Харьковской области: перехват ГУР

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Украина, Понедельник 12 сентября 2022 21:07
Россиянин пожаловался на удачное наступление ВСУ в Харьковской области: перехват ГУР Фото: россиянин пожаловался на удачное наступление ВСУ в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россиянин в разговоре с отцом посетовал, что украинские военные удачно атакуют их, поэтому они вынуждены отступать с позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины.

Российский оккупант рассказал своему отцу, что ситуация на фронте для них является плохой.

"Проигрываем мы, конкретно при чем", - заявил оккупант.

По словам оккупанта, в его подразделении очень большое количество раненых. Также россиянин рассказал, что украинские военные появились в тылу оккупантов и от этого им было некуда бежать. Российскую артиллерию и минометы регулярно уничтожаются украинскими бойцами.

"Они только наступают и наступают. Поэтому колоннами будем отступать", - добавил в итоге россиянин.

Напомним, что ранее пьяный оккупант рассказал о больших потерях в своем подразделении.

Также, русский оккупант жалуется знакомому на контрнаступление ВСУ в Харьковской области.

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