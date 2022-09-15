Окупант поскаржився на оточення українськими військовими: перехоплення ГУР

Російський окупант поскаржився на втрату всіх своїх речей, оскільки був вимушений тікати з оточення українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

Росіянин розповів знайомому, що їх на позиції було 15 осіб, а на них виїхали 5 українських танків та майже 100 піхотинців.

"Нас оточили та ми дві доби там тримались", - розповів окупант.

Росіянин похизувався, що зараз він одягнений у цивільний одяг і що йому вдалося викрасти штани та кофту.

"А танк вимушені були залишити, у мене там німецькі ножі залишились", - пожалівся окупант.