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Окупант поскаржився на оточення українськими військовими: перехоплення ГУР

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Четвер 15 вересня 2022 18:25
Окупант поскаржився на оточення українськими військовими: перехоплення ГУР Фото: Окупант поскаржився на оточення українськими військовими (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російський окупант поскаржився на втрату всіх своїх речей, оскільки був вимушений тікати з оточення українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

Росіянин розповів знайомому, що їх на позиції було 15 осіб, а на них виїхали 5 українських танків та майже 100 піхотинців.

"Нас оточили та ми дві доби там тримались", - розповів окупант.

Росіянин похизувався, що зараз він одягнений у цивільний одяг і що йому вдалося викрасти штани та кофту.

"А танк вимушені були залишити, у мене там німецькі ножі залишились", - пожалівся окупант.

Нагадаємо, що російський окупант, який воював на Харківському напрямку, в розмові з дружиною поскаржився на дезорганізованість.

Також, росіянин поскаржився на вдалий наступ ЗСУ у Харківській області.

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