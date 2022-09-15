Фото: Генштаб показав покинуту окупантами техніку і боєприпаси у Харківській області (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Українські військові під час контрнаступальної операції у Харківській області змогли заволодіти великою кількістю ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Ось такий він "плановий" відхід російських окупантів з Харківщини", - йдеться у повідомленні. За інформацією військових, окупанти кидали танки, коштовну спеціальну техніку, польові кухні, САУ, БПЛА у повній комплектності та безліч різнокаліберних боєприпасів.