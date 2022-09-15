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Генштаб показав покинуту окупантами техніку і боєприпаси у Харківській області

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Україна, Четвер 15 вересня 2022 18:04
Генштаб показав покинуту окупантами техніку і боєприпаси у Харківській області Фото: Генштаб показав покинуту окупантами техніку і боєприпаси у Харківській області (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові під час контрнаступальної операції у Харківській області змогли заволодіти великою кількістю ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Ось такий він "плановий" відхід російських окупантів з Харківщини", - йдеться у повідомленні.

За інформацією військових, окупанти кидали танки, коштовну спеціальну техніку, польові кухні, САУ, БПЛА у повній комплектності та безліч різнокаліберних боєприпасів.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, які російські трофеї ЗСУ захопили у Харківській області.

Також, в Харківській області українські військові захопили сучасні російські засоби інженерного озброєння - протитанкові міни ПТКМ-1Р.

Раніше, українські військові захопили комплекс радіоелектронного придушення "Борисоглібськ-2".

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