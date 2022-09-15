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Греческое судно транспортировало уголь из РФ, несмотря на санкции ЕС, - Bloomberg

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Четверг 15 сентября 2022 17:38
Греческое судно транспортировало уголь из РФ, несмотря на санкции ЕС, - Bloomberg Фото: Судно греческой компании транспортировало уголь из РФ несмотря на существующие санкции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Уголь из российского порта перевозило греческое судно в конце августа после того, как вступили в силу санкции Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"По данным аналитических компаний Kpler и Logistic OS, 29 августа судно Stavros, принадлежащий греческой компании Eastern Mediterranean Maritime, завершило загрузку 53 тысяч тонн угля из российского Таманского терминала", - говорится в сообщении.

Судно прибыло в порт турецкого города Искендерун 5 сентября. В компании заявили, что этот рейс не подпадает под санкции Евросоюза, поскольку пункт назначения груза находился вне пределов ЕС.

Но в самом Европейском союзе заявляли, что санкции касаются любых поставок угля из России независимо от их назначения.

"Запрет касается как покупки, так и транспортировки угля, независимо от конечного пункта его назначения. Санкции также распространяются на финансирование и страхование компаний ЕС, независимо от происхождения компании, которая забирает груз", - добавили напоследок.

Напомним, что в Евросоюзе вступила в силу запрет на импорт угля из России.

Также, европейские санкции против России практически остановили морской экспорт угля из этой страны.

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