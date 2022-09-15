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Грецьке судно транспортувало вугілля з РФ, попри санкції ЄС, - Bloomberg

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Четвер 15 вересня 2022 17:38
Грецьке судно транспортувало вугілля з РФ, попри санкції ЄС, - Bloomberg Фото: Судно грецької компанії транспортувало вугілля з РФ попри існуючі санкції (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Вугілля з російського порту перевозило грецьке судно в кінці серпня після того, як набули чинності санкції Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"За даними аналітичних компаній Kpler і Logistic OS, 29 серпня судно Stavros, що належить грецькій компанії Eastern Mediterranean Maritime, завершило завантаження 53 тисяч тонн вугілля з російського Таманського термінала", - йдеться у повідомленні.

Судно прибуло у порт турецького міста Іскендерун 5 вересня. В компанії заявили, що цей рейс не підпадає під санкції Євросоюзу, оскільки пункт призначення вантажу знаходився поза межами ЄС.

Але в самому Європейському союзі заявляли, що санкції стосуються будь-яких поставок вугілля з Росії незалежно від їх призначення.

"Заборона стосується як купівлі, так і транспортування вугілля, незалежно від кінцевого пункту його призначення. Санкції також поширюються на фінансування та страхування компаній ЄС, незалежно від походження компанії, яка забирає вантаж", - додали наостанок.

Нагадаємо, що в Євросоюзі набула чинності заборона на імпорт вугілля з Росії.

Також, європейські санкції проти Росії практично зупинили морський експорт вугілля з цієї країни.

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