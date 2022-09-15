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Воевал в Дебальцево против ВСУ: боевика "ЛНР" осудили на 14 лет

Фото: воевал в Дебальцево против ВСУ: боевика "ЛНР" осудили на 14 лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Измаила (Одесская область) приговорили к 14 годам заключения за участие в террористической организации "ЛНР" с 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Человек в 2014 году вступил в так называемую 1-й штурмовой роты подразделения "Армия Юго-Востока", "Луганский народно-освободительный батальон "Заря" на должность "командира" под позывным "Крыл", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, мужчина принимал участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил Украины на территории Донецкой и Луганской областей.

"За участие в отдельных боевых операциях на территориях населенных пунктов Металлист, Чернухино и Дебальцево награжден медалью "за отвагу" 1-й степени "ЛНР", - заявили прокуроры.

Боевика осудили на 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а приговор начнут исчислять со дня его задержания.

Напомним, что в Одесской области осудили за госизмену гранатометчика "ДНР".

Также, СБУ сообщила о подозрении судье Северного апелляционного хозяйственного суда, который агитировал своих знакомых за поддержку "русского мира" в Киеве.

Ранее, правоохранители задержали жителя Харьковской области во время оккупации помогал российским солдатам грабить односельчан.

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