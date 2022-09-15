Воевал в Дебальцево против ВСУ: боевика "ЛНР" осудили на 14 лет

Житель Измаила (Одесская область) приговорили к 14 годам заключения за участие в террористической организации "ЛНР" с 2014 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
"Человек в 2014 году вступил в так называемую 1-й штурмовой роты подразделения "Армия Юго-Востока", "Луганский народно-освободительный батальон "Заря" на должность "командира" под позывным "Крыл", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, мужчина принимал участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил Украины на территории Донецкой и Луганской областей.
"За участие в отдельных боевых операциях на территориях населенных пунктов Металлист, Чернухино и Дебальцево награжден медалью "за отвагу" 1-й степени "ЛНР", - заявили прокуроры.
Боевика осудили на 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а приговор начнут исчислять со дня его задержания.
Напомним, что в Одесской области осудили за госизмену гранатометчика "ДНР".
Также, СБУ сообщила о подозрении судье Северного апелляционного хозяйственного суда, который агитировал своих знакомых за поддержку "русского мира" в Киеве.
Ранее, правоохранители задержали жителя Харьковской области во время оккупации помогал российским солдатам грабить односельчан.
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