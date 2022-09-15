Воював у Дебальцевому проти ЗСУ: бойовика "ЛНР" засудили на 14 років

"Чоловік у 2014 році вступив до, так званої, 1-ї штурмової роти підрозділу "Армия Юго-Востока", "Луганский народно-освободительный батальйон "Заря" на посаду "командира" під позивним "Крыл", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, чоловік брав участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних сил України на території Донецької та Луганської областей.

"За участь в окремих бойових операціях на територіях населених пунктів Металіст, Чорнухине та Дебальцеве нагороджений медаллю "за відвагу" 1-го ступеню "ЛНР", - заявили прокурори.

Бойовика засудили на 14 років позбавлення волі із конфіскацією майна, а вирок почнуть обчислювати із дня його затримання.