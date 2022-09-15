Воював у Дебальцевому проти ЗСУ: бойовика "ЛНР" засудили на 14 років

Житель Ізмаїла (Одеська область) засудили до 14 років ув'язнення за участь у терористичній організації "ЛНР" з 2014 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
"Чоловік у 2014 році вступив до, так званої, 1-ї штурмової роти підрозділу "Армия Юго-Востока", "Луганский народно-освободительный батальйон "Заря" на посаду "командира" під позивним "Крыл", - йдеться у повідомленні.
За інформацією правоохоронців, чоловік брав участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних сил України на території Донецької та Луганської областей.
"За участь в окремих бойових операціях на територіях населених пунктів Металіст, Чорнухине та Дебальцеве нагороджений медаллю "за відвагу" 1-го ступеню "ЛНР", - заявили прокурори.
Бойовика засудили на 14 років позбавлення волі із конфіскацією майна, а вирок почнуть обчислювати із дня його затримання.
Нагадаємо, що в Одеській області засудили за держзраду гранатометника "ДНР".
Також, СБУ повідомила про підозру судді Північного апеляційного господарського суду, який агітував своїх знайомих за підтримку "русского міра" в Києві.
Раніше, правоохоронці затримали жителя Харківської області під час окупації допомагав російським солдатам грабувати односельців.
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