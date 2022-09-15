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Занимаются "образованием" в оккупации: в Донецкой области обнаружили трех коллаборантов

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Украина, Четверг 15 сентября 2022 16:37
Занимаются "образованием" в оккупации: в Донецкой области обнаружили трех коллаборантов Фото: в Донецкой области обнаружили трех коллаборантов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители обнаружили трех коллаборантов в Донецкой области, которые заняли фейковые должности и помогают оккупационному режиму РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

По данным следователей, доцент кафедры архитектуры Приазовского государственного технического университета стал "и. о. ректора". Также директор Мироновской школы №1 города Светлодарск перешла на сторону врага и возглавила "муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мироновская школа №10 администрации города Дебальцево".

"Заведующая сектором государственной регистрации актов гражданского состояния администрации выполняет обязанности управляющей делами администрации города Светлодарска "ДНР", - говорится в сообщении.

Фейковым чиновникам следователи объявили о подозрении в коллаборационной деятельности за активное сотрудничество с оккупационным режимом России и внедрении в учебный процесс стандартов образования государства-агрессора.

Напомним, что СБУ назвала имена предателей, вступивших в ряды "МВД РФ" в Херсонской области.

Также, с начала деоккупации Харьковской области СБУ обнаружила 16 коллаборантов.

Ранее, в Днепропетровской области СБУ разоблачила коллаборантов, которые поддерживали оккупацию.

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