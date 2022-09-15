Занимаются "образованием" в оккупации: в Донецкой области обнаружили трех коллаборантов
Правоохранители обнаружили трех коллаборантов в Донецкой области, которые заняли фейковые должности и помогают оккупационному режиму РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
По данным следователей, доцент кафедры архитектуры Приазовского государственного технического университета стал "и. о. ректора". Также директор Мироновской школы №1 города Светлодарск перешла на сторону врага и возглавила "муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мироновская школа №10 администрации города Дебальцево".
"Заведующая сектором государственной регистрации актов гражданского состояния администрации выполняет обязанности управляющей делами администрации города Светлодарска "ДНР", - говорится в сообщении.
Фейковым чиновникам следователи объявили о подозрении в коллаборационной деятельности за активное сотрудничество с оккупационным режимом России и внедрении в учебный процесс стандартов образования государства-агрессора.
Напомним, что СБУ назвала имена предателей, вступивших в ряды "МВД РФ" в Херсонской области.
Также, с начала деоккупации Харьковской области СБУ обнаружила 16 коллаборантов.
Ранее, в Днепропетровской области СБУ разоблачила коллаборантов, которые поддерживали оккупацию.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.