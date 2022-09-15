Займаються "освітою" в окупації: в Донецькій області виявили трьох колаборантів
Правоохоронці виявили трьох колаборантів у Донецькій області, які обійняли фейкові посади та допомагають окупаційному режиму РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
За даними слідчих, доцент кафедри архітектури Приазовського державного технічного університету став "в.о. ректора". Також директорка Миронівської школи №1 міста Світлодарськ перейшла на бік ворога та очолила "муніципальний бюджетний загальноосвітній заклад Миронівська школа №10 адміністрації міста Дебальцеве".
"Завідувачка сектору державної реєстрації актів цивільного стану адміністрації виконує обов’язки керуючої справами "адміністрації міста Світлодарська "ДНР", - йдеться у повідомленні.
Фейковим чиновникам слідчі оголосили про підозру у колабораційній діяльності за активну співпрацю з окупаційним режимом Росії та впровадженні в навчальний процес стандартів освіти держави-агресора.
Нагадаємо, що СБУ назвала імена зрадників, які вступили до лав "МВД РФ" в Херсонській області.
Також, з початку деокупації Харківської області СБУ виявила 16 колаборантів.
Раніше, в Дніпропетровській області СБУ викрила колаборантів, які підтримували окупацію.
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