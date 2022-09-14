UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Финляндия арестовала активы россиян на почти 190 млн евро

Фото: Финляндия арестовала активы россиян на почти 190 млн евро (pixabay com)
Автор: Дмитрий Браславский

Власти Финляндии арестовали активы россиян, попавших под санкции, на сумму около 190 миллионов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MTV Uutiset.

По данным исполнительной службы, аресты касаются нескольких десятков субъектов, находящихся в санкционном списке ЕС.

Отмечается, что диапазон конфискованных активов широк: среди них акции, банковские вклады, промышленное сырье, транспортные средства, железнодорожные вагоны и объекты недвижимости.

"Расследования судебными приставами продвинулись и будут продолжаться. Это задача долгосрочная и сложная. Кроме того, в санкционный список ЕС добавлены новые фигуранты", - комментирует ситуацию ведущий специалист отдела выкупа недвижимости Аки Виртанен.

По его словам, сейчас действуют двести различных типов временной или постоянной конфискации. Их численность постоянно растет после вторжения РФ в Украину.

Напомним, что в Финляндии нашли способ сокращение выдачи виз россиянам.

Также, премьер Финляндии Санна Марин заявила, что Европа должна оказывать все виды помощи Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФинляндияСанкции против РоссииВойна в Украине