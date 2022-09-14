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Фінляндія арештувала активи росіян на майже 190 млн євро

Фото: Фінляндія арештувала активи росіян на майже 190 млн євро (pixabay com)
Автор: Дмитро Браславський

Влада Фінляндії арештувала активи росіян, які потрапили під санкції, на суму близько 190 мільйонів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MTV Uutiset.

За даними виконавчої служби, арешти стосуються кількох десятків суб'єктів, які перебувають у списку санкцій ЄС.

Зазначається, що діапазон конфіскованих активів є широким: серед них акції, банківські вклади, промислова сировина, транспортні засоби, залізничні вагони та об'єкти нерухомості.

"Розслідування судовими приставами просунулися і будуть тривати. Це завдання довгострокове і складне. Крім того, до санкційного списку ЄС додано нових фігурантів", - коментує ситуацію провідний спеціаліст відділу викупу нерухомості Акі Віртанен.

За його словами, зараз діють двісті різних типів тимчасової або постійної конфіскації. Їх чисельність постійно зростає після вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, що у Фінляндії знайшли спосіб скорочення видачі віз росіянам.

Також, прем'єрка Фінляндії Санна Марін заявила, що Європа має надавати всі види допомоги Україні.

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