Фінляндія арештувала активи росіян на майже 190 млн євро

За даними виконавчої служби, арешти стосуються кількох десятків суб'єктів, які перебувають у списку санкцій ЄС.

Зазначається, що діапазон конфіскованих активів є широким: серед них акції, банківські вклади, промислова сировина, транспортні засоби, залізничні вагони та об'єкти нерухомості.

"Розслідування судовими приставами просунулися і будуть тривати. Це завдання довгострокове і складне. Крім того, до санкційного списку ЄС додано нових фігурантів", - коментує ситуацію провідний спеціаліст відділу викупу нерухомості Акі Віртанен.

За його словами, зараз діють двісті різних типів тимчасової або постійної конфіскації. Їх чисельність постійно зростає після вторгнення РФ в Україну.