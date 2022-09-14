Уничтожили российский пулеметный расчет: ССО показали видео с поля боя

"Не вернется домой российский пулеметный расчет, что слишком донимал бойцам сил обороны на одном из направлений", - говорится в сообщении.

Операторам ССО удалось уничтожить вражеских военных используя противотанковую установку. По их словам, для этого понадобилось несколько секунд и меткий выстрел, который сделал специалист.

"Весь процесс утилизации противника попал на камеру дрона-разведчика воинов ССО", - добавили в завершение.