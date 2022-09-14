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Знищили російський кулеметний розрахунок: ССО показали відео з поля бою

Фото: Знищили російський кулеметний розрахунок: ССО показали відео з поля бою (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові завдяки протитанковій установці знищили російський кулеметний розрахунок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ССО ЗСУ.

"Не повернеться додому російський кулеметний розрахунок, що надто дошкуляв бійцям сил оборони на одному із напрямків", - йдеться у повідомленні.

Операторам ССО вдалося знищити ворожих військових використовуючи протитанкову установку. За їх словами, для цього знадобилося кілька секунд і влучний постріл, який зробив фахівець.

"Увесь процес утилізації противника потрапив на камеру дрона-розвідника воїнів ССО", - додали на завершення.

Нагадаємо, що військові на південному напрямку зайшли вглиб окупованої території та уразили російський БТР.

Також, у Збройних силах України показали роботу ракетної батареї "БУК М-1". Український ЗРК знищив чергову ціль.

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