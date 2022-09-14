В оккупированном Мариуполе на местной площади спели гимн Украины (видео)

В оккупированном российскими войсками Мариуполе местные жители спели гимн Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мариупольского городского совета.
"Почувствуй силу непокоренного Мариуполя. Сейчас жители оккупированного Мариуполя прямо в центре города поют Гимн Украины", - говорится в сообщении.
По информации от советника городского головы Петра Андрющенко, это случилось на площади Свободы. Ребята пели гимн на глазах у российских оккупантов.
Напомним, что в Мариуполе оккупанты придумали "замену" букве "Ї", ставшей символом украинских партизан.
Также, В Мариуполе партизаны взорвали патруль оккупантов. Три оккупанта были госпитализированы в больницу оккупированного Донецка.
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