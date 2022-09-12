В Мариуполе оккупанты придумали "замену" букве "Ї", ставшей символом украинских партизан

В Мариуполе российские пропагандисты придумали ответ на появившиеся изображения буквы "Ї" в городе, которая стала символом сопротивления. Они рисуют красную звезду на объявлениях, где присутствует литера "Ё".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram .

"Для нивелирования внимания к "Ї" придумана кация "Йо". Рисуют красную звезду на объявлениях у российской "Е" с точками. Хорошая попытка, но нет. Несмотря на это, новые "Ї" появляются в городе, их рисуют даже краской", - рассказал Андрющенко.

Также, по его словам, россияне усилили проверки граждан в тех районах, где появились изображения буквы "Ї". В первую очередь проверяют молодежь и подростков и ищут у них маркеры "подозрительных цветов", краску в балончиках и мел.