ua ru
Пн, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Мариуполе оккупанты придумали "замену" букве "Ї", ставшей символом украинских партизан

Новина українською →
Мариуполь, Понедельник 12 сентября 2022 18:29
В Мариуполе оккупанты придумали "замену" букве "Ї", ставшей символом украинских партизан Иллюстративное фото: в Мариуполе оккупанты придумали "замену" букве "Ї" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Мариуполе российские пропагандисты придумали ответ на появившиеся изображения буквы "Ї" в городе, которая стала символом сопротивления. Они рисуют красную звезду на объявлениях, где присутствует литера "Ё".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Для нивелирования внимания к "Ї" придумана кация "Йо". Рисуют красную звезду на объявлениях у российской "Е" с точками. Хорошая попытка, но нет. Несмотря на это, новые "Ї" появляются в городе, их рисуют даже краской", - рассказал Андрющенко.

Также, по его словам, россияне усилили проверки граждан в тех районах, где появились изображения буквы "Ї". В первую очередь проверяют молодежь и подростков и ищут у них маркеры "подозрительных цветов", краску в балончиках и мел.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупационные войска начали перебрасывать военную технику из Мариуполя в Бердянск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Война России против Украины
NEWS
Взяли 500 квадратных км. Официально названы 5 освобожденных населенных пунктов Херсонской области
Взяли 500 квадратных км. Официально названы 5 освобожденных населенных пунктов Херсонской области
DAILY
Зимние риски. Устоит ли энергетика Украины под обстрелами россиян
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Зимние риски. Устоит ли энергетика Украины под обстрелами россиян