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В окупованому Маріуполі на місцевій площі заспівали гімн України (відео)

Фото: В окупованому Маріуполі на місцевій площі заспівали гімн України (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому російськими військами Маріуполі місцеві мешканці заспівали гімн України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Маріупольської міської ради.

"Відчуй силу нескореного Маріуполя. Зараз жителі окупованого Маріуполя прямо у центрі міста співають Гімн України", - йдеться у повідомленні.

За інформацією від радника міського голови Петра Андрющенка, це трапилось на площі Свободи. Хлопці та дівчати співали гімн на очах у російських окупантів.

Нагадаємо, що у Маріуполі окупанти придумали "заміну" букві "Ї", що стала символом українських партизанів.

Також, у Маріуполі партизани підірвали патруль окупантів. Три окупанти були госпіталізовані в лікарню окупованого Донецька.

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