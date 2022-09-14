В окупованому Маріуполі на місцевій площі заспівали гімн України (відео)

В окупованому російськими військами Маріуполі місцеві мешканці заспівали гімн України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Маріупольської міської ради.
"Відчуй силу нескореного Маріуполя. Зараз жителі окупованого Маріуполя прямо у центрі міста співають Гімн України", - йдеться у повідомленні.
За інформацією від радника міського голови Петра Андрющенка, це трапилось на площі Свободи. Хлопці та дівчати співали гімн на очах у російських окупантів.
Нагадаємо, що у Маріуполі окупанти придумали "заміну" букві "Ї", що стала символом українських партизанів.
Також, у Маріуполі партизани підірвали патруль окупантів. Три окупанти були госпіталізовані в лікарню окупованого Донецька.
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