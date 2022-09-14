Польша потребует от РФ вернуть произведения искусства, похищенные более 70 лет назад

Польша направит в РФ еще семь заявлений о реституции произведений искусства, вывезенных в СССР во времена Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio 24 .

"По сей день во многих польских музеях стоят пустые рамы - символы польских потерь в войне. Мы открываем национальную акцию "Пустые рамки", которая имеет целью напомнить о произведения искусства и памятники, ограблены во время Второй мировой войны как немецкими, так и российскими оккупантами, - заявил глава Министерства культуры и национального наследия Петр Глинский.

По его словам, Польша никогда не прекратит поиск и возврат украденных во время войны культурных ценностей. Согласно международному праву, РФ должна вернуть польские культурные ценности, которые были похищены во время войны.

Сами картины уже удалось идентифицировать в коллекциях Музея изобразительного искусства А. Пушкина в Москве. В 12 городах Польши будут размещены специальные доски, которые будут напоминать о польских войнах в сфере культуры.

"Дела о хищении культурных ценностей не теряют давности - не только в этико-моральном измерении, но и в сфере международного права", - добавил Глинский.