Польща вимагатиме від РФ повернути твори мистецтва, викрадені понад 70 років тому

Польща направить до РФ ще сім заяв про реституцію творів мистецтва, вивезених до СРСР у часи Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio 24 .

"Донині в багатьох польських музеях стоять порожні рами - символи польських втрат у війні. Ми відкриваємо національну акцію "Порожні рамки", яка має на меті нагадати про твори мистецтва та пам’ятники, пограбовані під час Другої світової війни як німецькими, так і російськими окупантами, - заявив голова Міністерства культури та національної спадщини Пйотр Глинський.

За його словами, Польща ніколи не припинить пошук і повернення вкрадених під час війни культурних цінностей. Згідно з міжнародним правом, РФ повинна повернути польські культурні цінності, які були викрадені під час війни.

Самі картини вже вдалося ідентифікувати в колекціях Музею образотворчого мистецтва А. Пушкіна в Москві. У 12 містах Польщі будуть розміщені спеціальні дошки, які нагадуватимуть про польські війни у ​​сфері культури.

"Справи про розкрадання культурних цінностей не втрачають давності - не лише в етико-моральному вимірі, а й у сфері міжнародного права", - додав Глинський.