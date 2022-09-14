Оккупанты выдали обстрел опоры моста за уничтожение "десанта ВСУ" (видео)

"Россияне похвастались уничтожением "десанта ВСУ", хотя на самом деле обстреляли опору моста", - говорится в заявлении.

Ранее оккупанты опубликовали видео "уничтожения морского десанта ВСУ экипажами вертолетов Ка-52" в районе Запорожской АЭС. Однако по факту россияне попали в опору моста вблизи Энергодара.

"Этот мост весной 1943-го начали строить немцы, а в феврале следующего года его взорвали. От сооружения остались лишь две опоры, одна из которых и стала "жертвой" российской армии", - добавили в завершение.