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Окупанти видали обстріл опори мосту за знищення "десанту ЗСУ" (відео)

Фото: Окупанти видали обстріл опори мосту за знищення "десанту ЗСУ" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти розповіли, що знищили "український десант" з гелікоптерів в районі ЗАЕС. Проте пізніше було виявлено, що це черговий фейк від Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Росіяни похизувалися знищенням «десанту ЗСУ», хоча насправді обстріляли опору мосту", - йдеться у заяві.

Раніше окупанти опублікували відео "знищення морського десанту ЗСУ екіпажами вертольотів Ка-52" в районі Запорізької АЕС. Проте по факту росіяни влучили в опору мосту поблизу Енергодара.

"Цей міст весною 1943-го почали будувати німці, а в лютому наступного року його підірвали. Від споруди залишилися лише дві опори, одна із яких і стала "жертвою" російської армії", - додали на завершення.

Нагадаємо, що раніше ЗСУ знищили бомбардувальник і гелікоптер окупантів.

Також, ЗСУ відбили наступ окупантів поблизу 8 населених пунктів.

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