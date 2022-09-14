В Украине подготовили законопроект о наказании за получение паспорта РФ

"При участии специалистов ГПУ, СБУ, Минреинтеграции, правозащитников, народных депутатов подготовлен законопроект, который вводит уголовную ответственность", - говорится в сообщении.

Основаниями для этого могут стать:

приобретение гражданства и/или получение паспорта государства-агрессора государственными должностными лицами или представителями местного самоуправления при отсутствии признаков государственной измены;

пропаганду, публичные призывы, принуждение к этому;

ограничение прав людей, не получивших гражданства или паспорта государства-агрессора.

В Минреинтеграции объясняют, что получение паспорта РФ в оккупации является оправданным только в случаях, когда без него невозможно вернуться на подконтрольную территорию Украины.

"Враждебная паспортизация, давление с целью навязывания паспорта Российской Федерации - абсолютно неправомерные и противозаконные", - добавили в Минреинтеграции.