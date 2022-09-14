В Украине подготовили законопроект о наказании за получение паспорта РФ

В Украине подготовили законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за получение паспорта РФ в оккупации и призывы к этому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"При участии специалистов ГПУ, СБУ, Минреинтеграции, правозащитников, народных депутатов подготовлен законопроект, который вводит уголовную ответственность", - говорится в сообщении.
Основаниями для этого могут стать:
В Минреинтеграции объясняют, что получение паспорта РФ в оккупации является оправданным только в случаях, когда без него невозможно вернуться на подконтрольную территорию Украины.
"Враждебная паспортизация, давление с целью навязывания паспорта Российской Федерации - абсолютно неправомерные и противозаконные", - добавили в Минреинтеграции.
Напомним, что ранее такую инициативу обсуждали в правительстве. Исключением может быть только в тех ситуациях, когда этот документ был действительно выдан принудительно.
Также, женщина, которая первой получила паспорт РФ в Харьковской области, стала подозреваемой.
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