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Женщина, получившая первой паспорт РФ в Харьковской области, стала подозреваемой

Новина українською →
Украина, Вторник 09 августа 2022 17:12
Женщина, получившая первой паспорт РФ в Харьковской области, стала подозреваемой Фото: Женщина, которая первой получила паспорт РФ в оккупированной Харьковской области получила подозрение (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Женщина проживая в Купянске, долго ждала приход российским военных, а в оккупации получила паспорт РФ, из-за чего нею заинтересовались правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу УСБУ в Харьковской области.

Правоохранители установили, что местная жительница Купянска в течение многих лет ждала оккупацию региона россиянами. На данный момент она активно поддерживает действия оккупационного режима.

Для подтверждения своей приверженности российским оккупантам, женщина получила российский паспорт и публично продемонстрировала это пропагандистам из СМИ. На видео владелица российского паспорта, радуется приходу оккупантов в ее общину и призывает всех поддерживать враждебный режим.

Следователи СБУ объявили женщине о подозрении по статье "оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников". За такие действия, женщина может сесть в тюрьму на восемь лет.

Напомним, что ранее СБУ задержала в Харькове коллаборанта-художника. Мужчина создавал пропагандистские листовки и видео для Министерства обороны РФ.

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