В Україні підготували законопроект про покарання за отримання паспорта РФ

"За участі фахівців ГПУ, СБУ, Мінреінтеграції, правозахисників, народних депутатів - підготовлено законопроєкт, який вводить кримінальну відповідальність", - йдеться у повідомленні.

Підставами для цього можуть стати:

набуття громадянства та/або отримання паспорта держави-агресора державними посадовцями або представниками місцевого самоврядування за відсутності ознак державної зради;

пропаганду, публічні заклики, примушування до цього;

обмеження прав людей, які не отримали громадянства або паспорта держави-агресора.

У Мінреінтеграції пояснюють, що отримання паспорта РФ в окупації є виправданим лише у випадках, коли без нього неможливо повернутись на підконтрольну територію України.

"Ворожа паспортизація, тиск з метою нав’язування паспорта Російської Федерації - абсолютно неправомірні та протизаконні", - додали в Мінреінтеграції.