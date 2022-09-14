В Україні підготували законопроект про покарання за отримання паспорта РФ

В Україні підготували законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за отримання паспорта РФ в окупації та заклики до цього.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"За участі фахівців ГПУ, СБУ, Мінреінтеграції, правозахисників, народних депутатів - підготовлено законопроєкт, який вводить кримінальну відповідальність", - йдеться у повідомленні.
Підставами для цього можуть стати:
У Мінреінтеграції пояснюють, що отримання паспорта РФ в окупації є виправданим лише у випадках, коли без нього неможливо повернутись на підконтрольну територію України.
"Ворожа паспортизація, тиск з метою нав’язування паспорта Російської Федерації - абсолютно неправомірні та протизаконні", - додали в Мінреінтеграції.
Нагадаємо, що раніше таку ініціативу обговорювали в уряді. Винятком може бути тільки в тих ситуаціях, коли цей документ був дійсно виданий примусово.
Також, жінка, яка першою отримала паспорт РФ в Харківській області, стала підозрюваною.
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