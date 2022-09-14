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В Україні підготували законопроект про покарання за отримання паспорта РФ

Фото: В Україні підготували законопроект про покарання за отримання паспорта РФ (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні підготували законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за отримання паспорта РФ в окупації та заклики до цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"За участі фахівців ГПУ, СБУ, Мінреінтеграції, правозахисників, народних депутатів - підготовлено законопроєкт, який вводить кримінальну відповідальність", - йдеться у повідомленні.

Підставами для цього можуть стати:

  • набуття громадянства та/або отримання паспорта держави-агресора державними посадовцями або представниками місцевого самоврядування за відсутності ознак державної зради;
  • пропаганду, публічні заклики, примушування до цього;
  • обмеження прав людей, які не отримали громадянства або паспорта держави-агресора.

У Мінреінтеграції пояснюють, що отримання паспорта РФ в окупації є виправданим лише у випадках, коли без нього неможливо повернутись на підконтрольну територію України.

"Ворожа паспортизація, тиск з метою нав’язування паспорта Російської Федерації - абсолютно неправомірні та протизаконні", - додали в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, що раніше таку ініціативу обговорювали в уряді. Винятком може бути тільки в тих ситуаціях, коли цей документ був дійсно виданий примусово.

Також, жінка, яка першою отримала паспорт РФ в Харківській області, стала підозрюваною.

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